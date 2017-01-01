В ЦГК пройдёт выставка о пермском зверином стиле

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С 6 по 26 апреля в Центре городской культуры Перми пройдёт масштабный арт-проект «ЧУДО ЧУДИ», посвящённый пермскому звериному стилю. В рамках проекта будет представлена выставка, которая соберёт в выставочном пространстве картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, видео и перформансы.

Проект откроет трёхдневный лекторий с участием учёных и исследователей звериного стиля из Перми, Республики Коми и Екатеринбурга. Свои новые издания о пермском зверином стиле авторы представят на творческих встречах с участниками проекта. Помимо этого, создатели мероприятия готовят образовательную программу для школьников и студентов с интерактивными занятиями и мастер-классами.

«Происхождение и авторство пермского звериного стиля приписывают камской чуди. «Чудь» означает «чужой» — чужой язык, народ и культура. Другое толкование отсылает к слову «кудос» и определяет таинственно исчезнувшую чудь как кудесников, волшебный народ. Издревле местные предания рассказывали о загадочном народе и их диковинных предметах, дошедших до нас в виде образков и бляшек с изображением фантастических животных и существ. Язык искусства тоже может быть «чужим», непонятным, однако передающим главное — факт нашего существования, наши представления о мире, эстетике. Поэтому неудивительно, что пермские художники часто обращаются к теме чуди и используют образы пермского звериного стиля в своём творчестве», — рассказывают создатели проекта.

Организаторами арт-проекта «ЧУДО ЧУДИ» выступили пермская региональная общественная организация по продвижению культурных и молодёжных проектов «КАМВА» и фонд «Новая коллекция». Проект реализуется в рамках мероприятия «Арт-резиденция» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Вход на выставку и мероприятия бесплатный.