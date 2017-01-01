Ветеринары пермского зоопарка проверили условия содержания собак в муниципальном приюте

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Для оценки состояния животных и условий содержания в пермском муниципальном приюте были привлечены сторонние специалисты — ветеринары пермского зоопарка. Они провели свою проверку и дали своё заключение.

Так, по итогам проверки эксперты отметили, что кормление животных осуществляется сухим кормом, имеющим декларацию соответствия, ветеринарное свидетельство, и соответствует нормативам и качеству в соответствии с ГОСТом.

Вольеры и их размеры и оборудование соответствуют аналогичным правилам, принятым в УВД РФ, рекомендациям, разработанным для обучения кинологов. Наполняемость вольеров также соответствует весу, размеру и количеству животных.

Осмотр собак, находящихся в приюте показал, что все собаки достаточно упитанные, состояние шерсти хорошее. Сама территория приюта обнесена забором и оснащена пропускной системой, в карантинных помещениях чисто, собщают в пресс-службе городской администрации.

Также специалисты дали свои рекомендации относительно ужесточения пропуска в зону карантина: запретить вход посторонних и при входе установить дезковрик и решётчатую дверь.

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