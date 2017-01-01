Худрук Театра-Театра стал лауреатом театральной премии «Фигаро»

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Фото: Театр-Театр

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения премии «Фигаро». Одним из её лауреатов стал художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм.

Восьмая церемония вручения награды традиционно прошла в Театре имени Андрея Миронова в день рождения актёра. Премию за создание спектаклей на сцене пермского Театра-Театра Борису Мильграму вручил известный сценарист и кинорежиссёр Виктор Мережко.

Помимо худрука Театра-Театра, лауреатами стали руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, московские режиссёры Генриетта Яновская и Кама Гинкас, актриса Театра комедии имени Николая Акимова, а также народная артистка России Вера Карпова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, актёры Петр Семак, Андрей Леонов, Александр Лазарев, Филипп Янковский, Михаил Боярский, Ольга Дроздова.

Отметим, что национальная актёрская премия «Фигаро» учреждена семь лет назад художественным руководителем Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова Рудольфом Фурмановым при поддержке городского правительства. Ежегодно награда вручается в актёрском искусстве в трёх основных номинациях: «Лучшие из лучших», «За служение российскому репертуарному театру» и «За служение театральному Отечеству». У премии также есть номинации-спутники, в которых отмечают вклад деятелей культуры, способствующих развитию искусства. Главный приз выполнен в виде фарфоровой статуэтки, запечатлевшей Андрея Миронова в роли Фигаро на сцене Московского театра сатиры.