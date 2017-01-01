Жителям Прикамья заменили лифты в долг

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Фонд капремонта провёл работы в счёт будущих взносов, поскольку состояние лифтов угрожало безопасности людей.

Как сообщили в Фонде капремонта, всего в 2017-2018 годах планировалось заменить 486 лифтов в 190 домах. По данным на 7 марта, 368 лифтов уже поменяли, причем 278 новых кабин ввели в эксплуатацию. Предполагается, что оставшиеся 90 лифтов будут запущены в ближайшее время.

Средняя стоимость одного лифта составляет 2 млн руб. Так как небезопасные лифты нужно менять как можно скорее, эти работы Фонд капремонта провёл в счёт будущих взносов.