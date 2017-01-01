В Красновишерске экс-директора лесничества осудили за получение взяток

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Женщину признали виновной в совершении двух преступлений.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, в сентябре 2016 года директор Красновишерского лесничества получила от представителей ООО «Шанс» и ООО «ТД «Красновишерск» за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности 23 и 45 тыс. руб. Также женщина получила 50 тыс. руб. от ООО «Нордик». Вероятно, этой суммы её показалось недостаточно, и она потребовала от директора ООО «Нордик» 300 тыс. руб. за свои услуги. Свои требования она передала через подчинённого мастера леса. Однако тот передал сообщение не директору, а его заместителю. В результате, не желая участвовать в преступлении, мастер леса и заместитель директора ООО «Нордик» обратились в правоохранительные органы.

В октябре женщину задержали с поличным в своём служебном кабинете. С работы женщину уволили.

Суд приговорил взяточницу к 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 950 тыс. руб.