ТК «ВЕТТА 24» поможет малому бизнесу всей страны В Перми начало работу «Восточно-Европейское Рекламное Телевизионное Агентство», которое займётся продажей рекламы на телевизионных каналах «21 кнопки»

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Фото: vetta.tv

Напомним, к середине следующего десятилетия вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 млн человек. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин, отметив, что развитие малого и среднего бизнеса является одним из масштабных резервов экономического роста страны.

В ТК «ВЕТТА 24» пояснили, что региональным телекомпаниям доверяют и жители, и власти. Поэтому было решено совместить доверие с возможностью и создать рекламное агентство нового формата для поддержки малого бизнеса страны, которое, в том числе, станет и рабочим инструментом для Торгово-промышленных палат всех субъектов РФ.

«Мы долго думали, совещались и поняли, что обязательные общедоступные региональные телеканалы «21 кнопки» — это очень хороший инструмент для того, чтобы жители всей страны знали о возможностях малого бизнеса соседних регионов. Эти телекомпании в 2017 году прошли жёсткий отбор Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК) и «всем всё уже доказали», — рассказывает заместитель генерального директора по информационной политике ТК «ВЕТТА 24» Дмитрий Кутявин.

В компании поясняют, что выход на другие площадки — это возможность рассказать о своём продукте и при этом сэкономить на рекламе: «Всем известно, что сегодня дорого размещаться на федеральных телеканалах. А мы предлагаем экономию средств и уверены в том, что только обмен информацией поможет наладить сбыт».

На данный момент заключены договоры с телекомпаниями «21 кнопки» Архангельской, Астраханской, Белгородской, Свердловской, Амурской, Брянской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Калужской областей, а также Алтайского, Красноярского, Ставропольского краев и Еврейской АО. Отдел продаж рекламного агентства возглавит бывший директор «Алькасар Пермь» Елена Шардакова.