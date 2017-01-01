Школьникам Прикамья покажут фильмы о добровольчестве

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Завтра, 13 марта, в ста школах региона состоится презентация Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА».

Школьникам покажут фильмы-призеры о добровольцах и благотворителях. Как сообщает организатор акции Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы», просмотр фильмов является эффективной технологией воспитания подрастающего поколения и помогает мотивировать детей и молодёжь стать добровольцами.

Напомним, международный кинофестиваль «ЛАМПА» проводится в Перми с 2014 года. Сегодня в фильмотеке «ЛАМПЫ» более 2000 фильмов из 55 регионов России и 68 стран мира. Авторы киноработ — профессионалы и любители кинематографа, общественные деятели или просто неравнодушные к социальным проблемам люди. В центре внимания Кинофестиваля — истории реальных людей, которые ежедневно меняют мир вокруг себя, решают социальные проблемы, занимаются добровольчеством и благотворительностью, преодолевают трудности и разрушают стереотипы.

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