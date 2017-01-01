Пермские школьники одержали победу во всероссийском технологическом фестивале PROFEST

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Команда школы №135 завоевала первое место в направлении «Инженерная книга. Исследовательский проект» в категории «ИКаР-Профи». Также первые места в двух номинациях конкурса получили учащиеся IT-школы №10 Генрих Степанов и Николай Жимбаев.

Учащиеся пермской школы №135 представили универсальную роботизированную систему управления в процессе обработки и передачи почтовых отправлений. Сферу применения изобретения школьники описали на примере Пермского главпочтамта. Повторить своё выступление их попросили ещё раз для заместителя генерального директора по инновациям российской государственной компании «Почта России», который и вручил награду.

Победу в рамках фестиваля PROFEST сразу в двух номинациях одержали ученики IT-школы №10. Первое место в номинации «Инженерный проект» за проект «Умная медицина» получил Генрих Степанов. Проект пермского школьника — это система дистанционного контроля и диагностики пациентов медицинских учреждений. С помощью специального браслета данные о состоянии больного (температура, пульс, психофизическое состояние) могут передаваться на сервер медицинского учреждения, где формируется история болезни. Также это устройство позволяет дежурному врачу контролировать состояние капельниц больных, окружающей атмосферы в палате и принимать или отправлять сообщения пациенту о необходимых процедурах. Это устройство можно применять не только в больнице, но и для лечения на дому, а также для отслеживания состояния водителей большегрузных автомобилей или общественного транспорта.

В номинации «Интернет вещей» Генрих Степанов и Николай Жимбаев продемонстрировали проект «Умный дом», позволяющий дистанционно контролировать включение и выключение света, безопасность на территории дома, регулировать температуру и проверять закрытие окон. Этот проект также занял первое место.

Кроме этого учащиеся IT-школы №10 представили свои проекты в международном научно-техническом системно-инженерном конкурсе-акселераторе «НТСИ-SkАРТ». Презентовав проект «Умная медицина», в общем зачёте ребята оказались на третьем месте и получили приглашение в инновационный центр Сколково, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, X всероссийский технологический фестиваль PROFEST объединил соревнования по 25 робототехническим дисциплинам, состязания по профмастерству JuniorSkills в 19 профессиональных компетенциях, а также соревнования среди юниорских корпораций. В фестивале приняли участие 7500 человек из 74 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. В состав пермской делегации вошли учащиеся гимназий №7, №17, №31, школ №9, №12, №42, №127, лицеев №4 и №10. Это крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет.

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