В Прикамье за безопасностью во время выборов будут следить 5500 полицейских

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 12 марта, в Перми состоялось заседание Антитеррористической комиссии Пермского края.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что 18 марта на избирательных участках безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, частных охранных предприятий и добровольные народные дружины

«В помощь правоохранителям за счёт федерального бюджета закуплено более 190 стационарных рамок-металлодетекторов. Они будут установлены в Перми. Для территорий за счет краевого бюджета приобрели 529 ручных металлодетекторов. Потребность в них удовлетворена полностью».

Заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Овсянников доложил, что, помимо основных избирательных участков в Прикамье пройдёт голосование в больницах, в СИЗО, пермском аэропорте и на вокзале Пермь II.

«В содействии с МЧС и Росгвардией проведены комплексные проверки мест проведения голосования на предмет их безопасности. По выявленным недостаткам при обследовании избирательных участков в органы местного самоуправления, ТИК и органы прокуратуры направлены 34 информационных письма. С момента ввоза на избирательные участки бюллетеней участки будут взяты под охрану сотрудниками полиции. В день голосования все помещения будут проверены специалистами кинологами. В день выборов безопасность обеспечат порядка 5500 сотрудников правоохранительных органов».

По словам председателя Крайизбиркома Игоря Вагина, все избирательные участки обеспечены необходимым оборудованием. «На сегодня подготовлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и системы видеонаблюдения, идет монтаж металлорамок», — пояснил он.

Источник — пресс-служба администрации губернатора