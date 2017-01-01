Молодые фермерские хозяйства Прикамья получат субсидии

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С 12 марта главы крестьянских или фермерских хозяйств могут подать заявку на получение государственного гранта. При этом хозяйство должно быть «молодым» (до двух лет).

В 2018 году из краевого и федеральных бюджетов на поддержку начинающих фермеров выделят 67,5 млн. руб, сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 75 млн. руб, и на развитие семейных животноводческих ферм — 115 млн. руб, Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений составляет не более 3 млн руб, а для других видов деятельности — не более 1,5 млн руб.

По словам министра сельского хозяйства Александра Козюкова, гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

«Начинающие фермеры могут направить средства на приобретение земель сельхозназначения, приобретение, строительство и реконструкцию производственных и складских зданий, помещений, пристроек, их подключение к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением свиней или поросят, посадочного материала, покупку сельхозтехники, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции».

Документы на получение субсидии принимаются с 12 по 16 марта по адресу: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10, каб. № 321.