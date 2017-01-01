КРПК отклонила все заявки на строительство ЖК «Любимов» в Березниках Компании, желающие построить два дома в квартале №6, не смогли предоставить в срок требуемую документацию

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Строящийся ЖК «Любимов»

22 февраля конкурсная комиссия рассмотрела заявки от строительных компаний, желающих возвести многоквартирные дома в квартале №6 ЖК «Любимов». За лот с максимальной стоимостью контракта 1,14 млрд руб. хотели побороться ООО «Северстройгрупп» (Санкт-Петербург), ЗАО «Компания «Еврострой» (Москва), ООО «Новый дом» (Липецк) и ООО «ВСК» (Москва). Более дешёвый лот на 426,1 млн руб. привлёк те же самые компании и ООО «Алекс» из Воронежа.

В результате запрос предложений по самому дорогому лоту признали не состоявшимся, так как ни одна заявка не соответствовала требованиям документации о закупке. В протоколе сообщается, что большинству из них отказали из-за отсутствия банковской гарантии или документов, подтверждающих перечисление денег за право участвовать в запросе предложений.

По второму лоту требованиям документации соответствовали только заявки «Северстройгрупп» из Санкт-Петербурга и «Алекс» из Воронежа. У этих компаний также не хватало некоторых документов, но они были чисто техническими. Например, «Северстройгрупп» не хватало копии паспортов башенных кранов, а «Алекс» — справки о соответствии адресов возведённых домов адресам домов, сданных в эксплуатацию. Поэтому конкурсная комиссия обязала компании донести недостающие документы до 28 февраля и продлила срок оценки заявок участников закупки до 7 марта. В четверг конкурсная комиссия вновь рассмотрела заявки участников и признала запрос предложений несостоявшимся, так как ни одна из них не соответствовала требованиям документации о закупке.

В КРПК «Новому компаньону» пояснили, что несостоявшийся запрос котировок не повлияют на сроки строительства объектов. Вскоре корпорация планирует заново объявить запрос предложений.

Напомним, ЖК «Любимов» строят для переселения березниковцев из зоны техногенной аварии. Сейчас уже возведено 10 домов первой очереди ЖК «Любимов» для 1650 семей из левобережной части города. В новом жилом комплексе уже работает водонапорная станция, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада и второй очереди домов. На месте строительства третьей очереди микрорайона ведутся геодезические работы. Вновь начались конкурсные процедуры по строительству школы.

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