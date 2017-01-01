Официальным такси пермского аэропорта стал партнёр «Яндекс.Такси»

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Новым официальным переводчиком пермского аэропорта будет ООО «Фреш». Итоги тендера подведены 5 марта. Контракт с компанией заключён на 11 месяцев, сообщается на сайте аэропорта.

Победитель тендера и его единственный участник работает под названием «Другое такси» и является сертифицированным партнером сервиса «Яндекс.Такси» в Перми. Стоимость за ряд преференций от аэропорта обойдётся компании в 100 тыс. руб. в месяц.

Аэропорт предоставит службе такси специально выделенную площадку на привокзальной площади для размещения таксомоторов, отдельные карты допуска, а также выделенную полосу движения для посадки и высадки пассажиров. Кроме того, пассажиры будут оповещаться о работе таксомоторов по громкой связи. На официальном сайте и в здании аэропорта появится рекламная информация о перевозчике.

По данным аэропорта, стоимость трансфера до центра города автомобилем комфорт класса составит около 550 руб, а на машине бизнес класс — 700 руб.

Напомним, международный аэропорт «Пермь» впервые объявил тендер на право заключения договора по оказанию услуг по автоперевозке пассажиров ещё в конце мая 2017 года. Итоги тендера не смогли подвести два раза подряд.