Теодор Курентзис получил премию от «Роснефти» и поздравление от президента Пермский театр оперы и балета победил в двух номинациях Международной музыкальной премии BraVo

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Теодор Курентзис

Фото: newsko.ru

Церемония вручения первой Международной профессиональной премии BraVo продолжалась два дня и сопровождалась двумя большими гала-концертами. 10 марта в Государственном Кремлёвском дворце награждали звёзд популярной музыки, а 11 марта церемония продолжилась на Исторической сцене Большого театра, где были объявлены победители в 12 классических номинациях.

Одной из сенсаций вечера было то, что сразу две премии отправились в Пермь:

«Дирижёр года» — Теодор Курентзис;

«Оркестр года» — оркестр MusicAeterna.

Теодор Курентзис получил свою награду из рук британского певца Рода Стюарта, который стал лауреатом той же премии на день раньше. В своей речи худрук Пермского театра оперы и балета всячески подчёркивал заслуги своей команды — не только оркестра, но и всего коллектива Пермского театра оперы и балета. «Это прекрасное пафосное мероприятие — не мой формат, я из провинции», — пошутил со сцены Большого театра Теодор Курентзис.

Остальные лауреаты:

«Опера года» — «Снегурочка» и «Кармен» в постановке Дмитрия Чернякова;

«Балет года» — постановка Amore Светланы Захаровой;

«Лучший классический женский вокал» — Хибла Герзмава;

«Лучший классический мужской вокал» — Ильдар Абдразаков;

«Концертная/театральная площадка года» — филиал Мариинского театра во Владивостоке;

«Открытие года» — Всероссийский конкурс талантов «Синяя птица»;

«Мировая звезда» — Анна Нетребко;

«Лучшая классическая композиция в современном исполнении» — пианист Даниил Трифонов за альбом «Chopin evocations».

Почётные награды получили оперные певцы Суми Йо (Корея), Сэйити Фурукава (Япония), Лианг Ли (Китай), Энхбатын Амартувшин (Монголия).

Знаковым событием премии BraVo 2018 этого дня стало посмертное вручение премии знаменитому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.

Испанский оперный певец Хосе Каррерас передал специальный приз оргкомитета награды «Взгляд в будущее» 18-летней российской виолончелистке Дали Гуцериевой.

Напомним, вручение международной профессиональной музыкальной премии BraVo проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Государственного академического Большого театра России. Генеральным спонсором премии выступает НК «Роснефть». Поздравительную телеграмму всем победителям направил президент России Владимир Путин.