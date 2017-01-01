В Госархиве Пермского края пройдёт День открытых дверей

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В среду, 14 марта, желающим расскажут, как проходит процесс рассекречивания архивных документов.

Жители края смогут бесплатно посетить обзорную экскурсию по архиву и узнать, что скрывается в хранилищах. Экскурсии начнутся в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

Также в рамках Дня открытых дверей (6+) состоится серия презентаций и мастер-классов. С 13.00 до 16.30 пройдут мастер-классы сотрудников архива на темы: «Как прочитать рукописный текст 18 века?», «О чем рассказывает фотография?», «Как найти документы о своем предке?», «Как найти документы социально-правового характера?». В мастерской «Как сохранить личный архив?» специалисты архивной лаборатории обучат азам реставрационных работ и расскажут, как правильно хранить документы в домашних архивах.

Посетителей ждут 14 марта по адресу ул. Студенческая, 36. На экскурсии необходима предварительная регистрация по телефону 282-58-17, контактное лицо — Ирина Валерьевна Дёмина.