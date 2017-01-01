Пермские нефтяники поздравили женщин с 8 марта

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На ежегодном торжественном собрании женщинам-сотрудницам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае вручили награды за профессионализм в честь Международного женского дня.

На торжественном мероприятии в ДК имени Ю. А. Гагарина по традиции собрались представительницы прекрасной половины организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Собравшихся с экрана поздравил Президент Компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, а также первые лица предприятий. Пятьдесят особо отличившихся в работе виновниц торжества поднялись на сцену, чтобы получить благодарственные письма, почётные грамоты и награды в честь Международного женского дня.

«В 16-титысячной семье нефтяников Пермского края трудится около 5 тысяч представительниц прекрасного пола. При этом нет ни одного предприятия, в котором бы мужчины обходились без женской мудрости», — сказал на церемонии награждения представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

В канун праздника руководители организаций Группы «ЛУКОЙЛ в Пермском крае выразили благодарность прекрасной половине коллективов лукойловцев за труд и личный вклад во благо Компании и региона. На торжественном мероприятии все женщины помимо поздравлений получили букеты цветов и памятные подарки. Музыкальным сюрпризом стало выступление звёзд российской эстрады, популярной мужской группы.