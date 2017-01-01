На этой неделе в Прикамье потеплеет до +4° В среду состоится первая с начала марта оттепель

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, 12 и 13 марта погода существенно не изменится: будет малооблачно с большими перепадами температуры. Во вторник днём в крае потеплеет до -1…-6°, в Перми до -3…-4°. Ночью в Перми вновь похолодает до -18…-20° и до -25° по югу края. На севере из-за ветра будет намного теплее — -10…-12°. Днём 13 марта в Перми максимальная температура составит около -3°.

В среду, 14 марта, ожидается прохождение тёплого фронта. По югу края температура воздуха превысит нулевую отметку, возможна даже оттепель до +4°. В Перми также может потеплеть до +2…+3°. Осадки при этом ожидаются на большей части края. Также прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.

В четверг, 15 марта, вновь вероятна оттепель. По северу края продолжатся снегопады. По южным и центральным районам осадки могут начаться во второй половине дня.

При этом есть вероятность, что в конце недели в Прикамье произойдёт очередное арктическое вторжение. В результате к 17 марта на север Пермского края вернутся сильные морозы до -20…-25°.