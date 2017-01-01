«Парма» проиграла белорусской команде
Разница в счёте составила семь очков
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Вчера, 11 марта, «Парма» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ провела домашний матч с белорусским «Цмоки-Минск».
Как сообщает пресс-служба пермского клуба, гости повели в счёте с первых минут встречи и сохранили преимущество до конца игры. Обе команды забили по 12 трёхочковых бросков, но гости сделали это с более высоким процентом — 35 против 57.
Матч закончился со счётом 81:88 в пользу белорусской команды. Самым результативным игроком пермского клуба стал форвард Тре МакЛин с 23 очками.
Следующий матч «Парма» проведёт 16 марта на выезде в Латвии против ВЭФа.
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