«Парма» проиграла белорусской команде Разница в счёте составила семь очков

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Вчера, 11 марта, «Парма» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ провела домашний матч с белорусским «Цмоки-Минск».

Как сообщает пресс-служба пермского клуба, гости повели в счёте с первых минут встречи и сохранили преимущество до конца игры. Обе команды забили по 12 трёхочковых бросков, но гости сделали это с более высоким процентом — 35 против 57.

Матч закончился со счётом 81:88 в пользу белорусской команды. Самым результативным игроком пермского клуба стал форвард Тре МакЛин с 23 очками.

Следующий матч «Парма» проведёт 16 марта на выезде в Латвии против ВЭФа.