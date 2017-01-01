В Перми впервые прошёл парад памяти уральских добровольцев

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны стал праздником в этом году.

Вчера, 11 марта, в Перми прошли театрализованное представление и парад памяти тружеников и добровольцев Молотовской области, создавшим 75 лет назад Уральский добровольческий танковый корпус. В параде приняли участие 2 тыс. человек. Участники мероприятия прошли из сквера Уральских добровольцев до Площади ветеранов, где возложили цветы к памятнику танковому корпусу.

Напомним, Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года на взносы жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской области.

Источник — пресс-служба администрации губернатора