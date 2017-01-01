«Амкар» проиграл «Арсеналу» в Уфе Пермская команда закончила матч вдевятером

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Фото с официального сайта ФК "Амкар"

Сегодня, 9 марта, в Уфе пермский «Амкар» проводил условно домашний матч против тульского «Арсенала». Первый гол пермяки пропустили на 11-й минуте после пенальти, который заработал Артём Дзюба — центрфорвард сам пробил одиннадцатиметровый, Хомич взял удар, но Дзюба успешно сыграл на добивании.

Пермяки настойчиво пытались отыграться и ближе всего были к этому в первой половине второго тайма, однако два ненужных удаления перечеркнули все усилия «Амкара». Сначала на 76-й минуте матча вышедший на замену Фегор Огуде, не отыграв и двух минут, получил прямую красную карточку. Затем на 80-й минуте Дмитрий Белоруков сыграл рукой в штрафной «Амкара», получил вторую желтую карточку и покинул поле — одиннадцатиметровый удар Эванса Кангва, назначенный после этого эпизода, Хомич снова парировал.

Второй гол «Амкар» пропустил на 83 минуте — Дзюба головой скинул мяч Сергею Ткачёву, и тот оправил мяч в угол ворот Хомича. «Амкар» боролся до конца матча, хотя играя вдевятером был обречён на поражение.

В результате «Амкар» остался на 14-й позиции в таблице Чемпионата РФПЛ, тульский «Арсенал» поднялся на шестое место.

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