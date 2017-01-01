Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 9 марта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На все времена. В праздничном календаре Прикамья появилась новая знаменательная дата. День народного подвига — формирования Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны отметят в краевой столице 11 марта.

Здоровое будущее. В Пермском крае решаются основные проблемы здравоохранения.

Наглядная история. Пермским школьникам предложили необычный открытый урок.

И в области балета мы впереди России всей. «Дом Чайковского» и хореографическое училище создают совместный кластер.

Не останавливаться на достигнутом. В Прикамье продолжает работу комплексная система реабилитации инвалидов.

Нужна победа, одна на всех! В Перми состоялось открытие краевого фестиваля спорта инвалидов, посвящённого зимним Паралимпийским играм в Пхёнчхане.

С бродвейским размахом. Лора Квинт посетила в Перми мировую премьеру мюзикла «Карлик Нос» на свою музыку.

Открой в себе творца. Курсы для взрослых: где в Перми научиться музицировать, лепить из глины и многому другому.

Посредников «выводят из игры». В краевой столице теплоэнергетики составили рейтинг должников.

Стань волонтёром Победы! В Перми началась подготовка ко Дню Победы.

Если друга выбрал ты… С начала года жители Перми взяли из приюта 174 собаки.

«Икарята» — умные ребята. В пермских детсадах разрабатывают уникальные творческие программы.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться