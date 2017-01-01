Пермский госпиталь для ветеранов получит современный томограф
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Действующее оборудование устарело и плохо поддаётся ремонту.
Сегодня, 7 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников посетил «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн».
Начальник госпиталя Алексей Репников рассказал главе региона о техническом оснащении учреждения, обратив внимание на устаревший компьютерный томограф. По словам Алексея Репникова, оборудование находится в эксплуатации с 1995 года и уже с трудом ремонтируется. Губернатор дал поручение министру здравоохранения обновить технику.
Источник — пресс-служба администрации губернатора
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