«Красный Октябрь» готовится к реализации нового инвестпроекта Предприятие и краевые власти ведут переговоры с потенциальными партнёрами

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 7 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников посетил ООО «Красный Октябрь», где ему представили реализованный инвестиционный проект по реконструкции лесопильного предприятия.

Напомним, в 2012 году Минпромторг РФ включил инвестпроект «Красного Октября» в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Это позволило компании без аукциона заключать договоры аренды на предварительно подобранные лесные участки в Веслянском, Добрянском, Соликамском, Ильинском, Пермском и Горнозаводском лесничествах с общим объемом лесопользования около 500 тыс. куб. м ежегодно.

Глава Прикамья сообщил, что технология обработки «экстра сейф», которая сейчас используется на предприятии, позволяет сократить затраты на транспортировку и оставаться конкурентоспособным ещё несколько десятилетий.

Генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров отметил, что после завершения инвестиционного проекта они смогли стать одним из лучших производств в стране.

«Видя поддержку государства и понимание со стороны региональных властей, мы готовы предложить новый проект. Его мы уже обсуждаем с коллегами из ОАЭ и другими иностранными коллегами».

По словам Александра Суслопарова, новое производство позволит создать не менее 130 рабочих мест. В настоящее время между руководством компании и региональными властями достигнута договоренность о поддержке со стороны краевого правительства. Также ведутся переговоры с потенциальными партнёрами.

Источник — пресс-служба администрации губернатора