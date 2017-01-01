Старейший мюзикл Театра-Театра покажут зрителям в последний раз

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Фото: Театр-Театр

Пермский академиеский Театр-Театр завершит 91-й сезон показом мюзикла «Владимирская площадь», который уходит из репертуара театра.

Напомним, мюзикл по мотивам романа Фёдора Достоевского «Униженные и оскорбленные» был поставлен Владиславом Пази ещё в 2005 году. Его по праву можно назвать одной из «визитных карточек» Театра-Театра: это первый спектакль, в котором драматические актеры запели на разные голоса, и одна из самых масштабных постановок театра.

В последний раз спектакль «Владимирская площадь» будет сыгран на большой сцене Театра-Театра 29 апреля 2018 года.

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