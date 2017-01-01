Документальный фильм «Азота» стал финалистом Российского кинофестиваля

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Документальный фильм «Испытание временем», созданный пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», стал финалистом третьего Российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда — 2018», который проходил с 3 по 6 марта 2018 года на Свердловской киностудии в Екатеринбурге.

Цель фестиваля — раскрыть значимость понятия «Человек труда». Кинопроекты, посвящённые теме труда, представляют сейчас большую ценность, для каждого свою: молодёжи помогают познакомиться с профессиями будущего, рабочим людям — почувствовать важность своего дела, у старшего поколения вызывают гордость за русских профессионалов. Выход в прокат таких фильмов-участников фестиваля, как «Экипаж», «Ледокол», «Салют 7» и их успех у зрителя говорят о востребованности новых киногероев — «тех, кто работает ради общего благополучия». Фестиваль призван найти подобные проекты и поощрить их создателей.

Фильм «Испытание временем» рассматривался компетентным жюри в номинации «Неигровое кино». Проект в этой номинации был выбран более чем из 100 работ, в том числе созданных крупными кинокомпаниями. По оценке жюри, документальный фильм «Азота» вошёл в список лучших проектов, составив конкуренцию кинокомпаниям и киностудиям из России и США.

Жюри отметило необычность подачи сложного исторического материала в фильме «Испытание временем» и актуальность самого проекта, а также то, что сам фильм создан усилиями заводской пресс-службы.

Владимир Хотиненко, кинорежиссёр, сценарист, Народный артист РФ, председатель жюри Российского фестиваля кино «Человек труда — 2018»:

— Я на совете культуры при президенте сказал прямым текстом: мы потеряли фундаментальную культуру — это именно культура завода. Это пласт, без которого немыслимо понимание России, природы русского человека. Я сам называю себя заводчанином, у меня родители работали на заводе. И мы хотим сейчас переломить снобистское отношение к профессии рабочего. И вот необходимо больше показывать таких фильмов, они учат простому и верному, чтобы было понятно, кто главный. Главные — люди труда.

Документально-публицистический фильм «Испытание временем» создан к празднованию 85-летия завода «Азот». Весь съёмочный процесс осуществляло корпоративное телевидение предприятия «Азот ТВ». В съёмках были задействованы артисты Березниковского драматического театра, сами азотчики и их дети. Работа над спецпроектом длилась около четырёх месяцев. В фильме использованы уникальные архивные документы и письма, кинохроника, интервью участников событий, произошедших более полувека назад. Художественные эпизоды телевизионного проекта созданы на основе реальных событий.

Екатерина Вожегова, заместитель директора по связям с общественностью филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Выбранная тема для создания фильма не случайна, в информационной политике предприятия особое место занимает задача повышения престижа рабочих и инженерных специальностей. Один из ярких примеров — это создание двух сезонов реалити-шоу «Zавод», благодаря которому нам удалось привлечь внимание молодёжной аудитории к работе на заводе. Кстати, в 2016 году этот проект, созданный совместно с ГТРК «Пермь» стал победителем Российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда» в номинации «Лучший телепроект». Тогда в конкурсе принимали участие 365 проектов из 55 регионов России. Такая высокая оценка престижного и компетентного жюри кинофестиваля говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

Интернет-версия фильма доступна в интернете по адресу: www.испытаниевременем.рф

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»