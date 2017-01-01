«Протон-ПМ» посетила военно-промышленная комиссия РФ К 2021 году основные мощности предприятия могут быть перенесены на загородную площадку

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Делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным посетила загородную производственную площадку ПАО «Протон-ПМ» в микрорайоне «Новые Ляды». На этой территории размещается кластер ракетного и авиационного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный».

Как сообщает пресс-служба ПАО «Протон-ПМ», при федеральной поддержке в Новых Лядах реализуется ряд инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению. В планах — к 2021 году перенести основные мощности предприятия на загородную площадку. По словам исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, концентрация производства предприятия позволит сократить затраты на содержание инфраструктуры, оптимизировать производственный цикл, совершенствовать логистику, что, в конечном итоге, позволит повысить востребованность и конкурентоспособность продукции.

Дмитрию Рогозину был продемонстрирован комплекс гидравлических испытаний турбонасосных агрегатов ракетных двигателей, введённый в эксплуатацию в 2015 году. «Универсальность комплекса позволяет испытывать узлы и агрегаты не только двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», но и любых жидкостных ракетных двигателей тягой до 200 тонн», — сообщил генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Также делегация побывала в новом корпусе, где предусмотрена организация замкнутого цикла заготовительного производства, включающего склад, раскрой, центральную заводскую лабораторию, участки термообработки и черновой обработки. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

На глазах у делегации была испытана газотурбинная установка ГТУ-25 на многоцелевом адаптивном стенде. Испытания газотурбинной техники — одно из ключевых направлений диверсификации ПАО «Протон-ПМ». Стенд, запущенный в эксплуатацию в 2013 году, позволяет тестировать до 150 ГТУ в год мощностью до 40 МВт.

Вице-премьеру также был представлен перспективный проект по производству горизонтально-токарных станков с ЧПУ серии «Протон» («Протон Т500» и «Протон Т630») и вертикально-фрезерных обрабатывающих центров серии «Протон-В», который реализуется в рамках плана мероприятий развития кластера «Технополис «Новый Звёздный».

«Проект открывает для нас перспективы трансфера технологий и дальнейшей диверсификации, что является одним из обязательных условий опережающего развития промышленных предприятий», — объяснил Дмитрий Щенятский.