Результат матча «Зенит» — «Амкар» оставили в силе КДК РФС отклонил протест петербуржцев, требовавших переигровки

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Сегодня, 7 марта, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел жалобу ФК «Зенит» на судейство в субботнем матче с «Амкаром». Напомним, клуб из Петербурга требовал отменить результат игры на том основании, что под занавес дополнительного времени главный арбитр Владимир Сельдяков показал вторую жёлтую карточку защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву, но не удалил футболиста с поля.

КДК Российского футбольного союза решил отказать «Зениту» в его требованиях. По словам руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, Владмир Сельдяков отработал матч принципиально и последовательно, а его ошибка на седьмой минуте дополнительного времени не была грубой или ключевой с точки зрения исхода матча, передает ТАСС.

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