Киноцентр «Премьер» покажет фильмы-номинанты «Оскара»

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С 7 по 11 марта киноцентр «Премьер» в рамках программы «5 вечеров с «Оскаром» покажет фильмы, номинированные в этом году на юбилейную 90-ю кинопремию «Оскар».

Напомним, 4 марта в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения «Оскара». Премию за лучший фильм получила картина Гильермо дель Торо «Форма воды». Награду за лучшую актёрскую работу первого плана в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» взяла Френсис МакДорманд, а также Гари Олдман за роль в фильме «Тёмные времена».

Помимо вышеуказанных лент, в «Премьере» пройдут показы фильмов «Призрачная нить», «Секретное досье» и «Все деньги мира».