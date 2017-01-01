В выходные в Прикамье ожидается похолодание

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Фото: Константин Долгановский

Под влиянием антициклона арктического происхождения температура понизится до -25°.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, днём 8 марта ожидается -7…-12°. Порывы ветра не будут превышать 12 м/с, а по востоку — 15 м/с. По югу ожидается переменная облачность, а по северу будет облачно, возможен небольшой снег.

В последующие дни в Пермском крае будет усиливаться влияние антициклона арктического происхождения. Температура воздуха понизится: в ночь на 10 и 11 марта на большей части края ожидается -20…-25°, а днём — -8…-13°, что ниже климатической нормы на 10°. Также прогнозируется малооблачная погода без осадков и слабый ветер.