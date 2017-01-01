В Прикамье доработали законопроект об инвестиционной деятельности

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Сегодня, 7 марта, члены рабочей группы рассмотрели 29 поправок и замечаний и рекомендовали проект закона к принятию во втором чтении.

Напомним, работу над законопроектом инициировал губернатор Максим Решетников. Дело в том, что в Пермском крае существует большое количество нормативных актов, регулирующих различные аспекты инвестиционной деятельности, и их нужно систематизировать. Планируется, что закон станет базой для нормативно-правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности и за счёт систематизации мер поддержки бизнеса поможет привлечь новых инвесторов, увеличить налоговые поступления и создать новые рабочие места.

Всего при подготовке ко второму чтению в рабочую группу поступило 29 поправок и замечаний. Большинство из них имело редакционный характер, они были связанны, например, с приведением понятий в соответствие с федеральным законодательством. В законопроекте прописали отдельной строкой, что органы местного самоуправления вправе предоставлять инвесторам меры муниципальной поддержки, определять формы и порядок их предоставления. Эту поправку внесли депутаты Александр Григоренко и Олег Постников. По словам Александра Григоренко, предложенное ими уточнение важно для осуществления инвестиционной деятельности в муниципалитетах.

В итоге члены рабочей группы рекомендовали проект закона к принятию во втором чтении на мартовском заседании Законодательного собрания. Министр экономического развития Максим Колесников поблагодарил всех за работу и ответил, что благодаря внесённым поправкам документ получился более комплексным и прозрачным.