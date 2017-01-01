На Камском форуме профессионалов рынка недвижимости выступят эксперты со всего Урала

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15 марта 2018 года в Перми состоится XIII международный Камский форум профессионалов рынка недвижимости, строительства и инвестиций, который пройдет при поддержке представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов в Перми и Пермском крае, а также компании PAN City Group.

Одним из блоков форума станет кейс-сессия «Результат», которая состоится 15 марта в 16.30 в студенческом ДК ПГНИУ (ул. Букирева, 10а).

«В условиях постоянно меняющейся экономики и рынка недвижимости в России очень сложно оставаться «на плаву». В рамках кейс-сессии мы предлагаем не просто окунуться в практику реализации сложных задач на рынке, но и узнать о реальных кейсах, которые привели к результатам и на сегодняшний день уже подтвердили свою успешность», — объясняют в PAN City Group.

Международные эксперты рынка из разных областей поделятся своими историями успеха и расскажут о реализованных проектах, типичных ошибках, «фишках» и «лайфхаках». Так о трендах в маркетинге и клиентском сервисе расскажет основатель сервисов для бизнеса Callibri из Екатеринбурга Иван Шкиря. Директор по развитию российской консалтинговой группы «Стратегии устойчивого развития» из Челябинска представит доклад «Фабрика контента, или за что следует уволить отдел маркетинга». О принципах и подходах к стратегическому планированию работы отдела продаж расскажет руководитель отдела продаж жилой недвижимости PAN City Group Екатерина Волжанина. На тему «Концепция объекта недвижимости как стартап: взлетит или нет?» выступит заместитель директора Технопарк «Пермь» Анастасия Солдатова. После докладов участники сессии смогут обменяться мнениями и задать спикерам интересующие их вопросы.

Организатор XIII Камского форума — «Региональная гильдия риэлторов. Пермский край». Бесплатно принять участие в главных мероприятиях форума, пленарном заседании и кейс-сессиях могут все, кто зарегистрируется на сайте http://kamaforum.ru/.

Форум будет проходить в студенческом клубе ПГНИУ (ул. Букирева 10а) 15 февраля с 09.00 до 19.00.

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