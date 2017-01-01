Театр-Театр сократит сроки реконструкции большой сцены

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Пермский академический Театр-Театр планировал закрыться на реконструкцию механизмов большой сцены 1 апреля. Однако, как стало известно, в апреле театр продолжит работу, сократив при этом сроки ремонта.

«По многочисленным просьбам пермяков, которые не готовы расстаться с театром на полгода, мы сокращаем сроки реконструкции большой сцены, чтобы продолжить активную творческую жизнь в апреле», — объяснили в Театре-Театре.

Так, с 30 марта по 1 апреля на большой сцене Пермского академического театра актёры Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького покажут четыре спектакля: свадебное путешествие «С любимыми не расставайтесь», музыкальную сказку «Снежная королева», трагикомедию Николая Коляды «Уйди-Уйди» и музыкальную фантазию «Волшебная лампа Алладина».

В течение апреля Театр-Театр ещё пять раз сыграет мюзикл Лоры Квинт «Карлик Нос» и примет участие в 70-ом ежегодном смотре-конкурсе «Пермская театральная весна», где представит спектакли «Пьяные», «Чайка. Эксперимент», «Карлик Нос» и «неРомео, неДжульетта».

Кроме того, в начале апреля пермские артисты отправятся во Францию, где Театр-Театр в коллаборации с театром «NoNo» покажет спектакль-шествие Сержа Нуаеля «Барокко». В конце месяца театр отправится на гастроли по малым городам Пермского края.