Минстрой Прикамья и застройщики сели за стол переговоров На общественном совете при Минстрое обсудили типовые нарушения градзаконодательства девелоперов при строительстве

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Во вторник, 6 марта, в Перми прошло внеочередное заседание Общественного совета при Минстрое, на котором были разобраны основные предписания, выданные застройщикам при строительстве жилых и инфраструктурных объектов. По словам министра строительства Михаила Сюткина, такой разбор поможет определить, что нужно совместно сделать, чтобы выйти из текущей ситуации и избежать её в будущем.

Заместитель министра Константин Захаров пояснил, что существует шесть типовых ошибок девелоперов при строительстве объектов. Первая, когда строительство идёт на двух и более земельных участках с разными видами разрешённого использования. Второе нарушение — это строительство домов в районах, где нет пожарного депо. Третья ошибка — использование земельного участка не по целевому назначению. Четвёртая — несоответствие градпланов, представленных застройщиками, проекту планировки территории и правилам землепользования и застройки. И пятая — строительство ведётся в зоне общеобразовательных учреждений или охраны памятников.

«У нас есть несколько таких фактов, и на основании обращений граждан или муниципальных учреждений суды принимают решение об отзыве разрешения на строительство. Но есть вопиющие факты, когда начинают строительство вообще без соответствующего разрешения. Например, такое здание возведено около Речного вокзала. В результате на это реагируют органы местного самоуправления, инспекция Гостройнадзора, инспекция по охране объектов культурного наследия, а мы вынуждены подключаться и выходить в суд».

Шестой тип ошибок — это нарушение норм обеспеченности населения социальными услугами, когда активная застройка приводит к недостатку мест в школах и детских садах. Эту проблему озвучила директор Кондратовской школы Елена Каменских. По её словам, из-за активной застройки в этом году они набрали восемь первых классов, а в следующем будет десять.

«Школа настолько переполнена, что страшно выходить во время перемены в коридор. Даже приходится отказывать родителям в переводе в их школу, так как в классах и так уже по 30 человек. Если мы возьмём 31-ого, то это нарушит все нормативы. Поэтому с нетерпением ждём, когда построят школу в посёлке Медовый», — пояснила директор.

На заседании присутствовали также граждане, считающие себя пострадавшими от действий застройщиков. Дольщик «Солнечного города» Константин Грачёв пожаловался, что во время строительства жилого комплекса территория постоянно сокращалась. В результате жильцы уже как год заселились в свои квартиры, но мест под парковку практически нет. Также есть проблемы с проездом к одному из домов. Но выходить в суд жители не хотят, так как это большие расходы. На это директор по строительству ООО «ПМ-Девелопмент» Константин Вант ответил, что они всё сделали в соответствии с договором долевого участия, а жильцы постоянно инициируют проверки надзорных органов, так как их не устраивают полученные ответы.

Во время своего выступления министр строительства объяснил, что все озвученные проблемы возникли из-за того что в Прикамье долго не осуществлялся градостроительный надзор.

«Все риски нужно было устранять ещё до возведения объектов. Что же касается выдачи предписаний, то в любом случае это будет рассматриваться комиссией, а не будет отдаваться под ответственность конкретного чиновника. На этой неделе Минстрой введёт такой регламент, чтобы обеспечить открытость и публичность результатов проверок соблюдения законодательства органами местного самоуправления».

Обсуждение проблем пермских застройщиков продолжат на следующем заседании совета. В повестку следующего заседания совета войдёт обсуждение проектов региональных нормативов градостроительного проектирования, разработанных Минстроем, а также способов снижения административных барьеров при выдачи разрешения на строительство застройщикам.