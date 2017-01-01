В Перми прошла Вторая зимняя спартакиада «УРАЛХИМа»

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Со 2 по 4 марта в Перми проходила вторая Зимняя спартакиада группы предприятий «УРАЛХИМ». Более 200 сотрудников из семи городов присутствия компании боролись за 106 медалей и 27 кубков в семи видах спорта: хоккее, кёрлинге, лыжных гонках, лыжной эстафете, шахматах, дартсе и баскетболе. Корпоративная спартакиада проводилась на базе филиала «ПМУ» в краевой столице.

Открытие корпоративных соревнований состоялось на ледовой арене спортивного комплекса им. В.П. Сухарева. Спортсмены семи команд — центрального офиса компании (Москва), филиала «КЧХК» (Кирово-Чепецк), филиала «Азот» (Березники), АО «Воскресенские минеральные удобрения» (Воскресенск), филиала «ПМУ» (Пермь), ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (Кирово-Чепецк, Мураши) и сборной Торгового дома «УРАЛХИМ», SIA «Riga fertilizer terminal» и Объединённого центра обслуживания — вышли на лёд спортивного комплекса, чтобы представиться друг другу, а также болельщикам и гостям масштабного спортивного праздника.

Открытие праздника завершилось поднятием флага соревнований и товарищеским матчем по хоккею между командами «КЧХК» и «ПМУ», в котором гости из Кирово-Чепецка одержали победу со счётом 6:4. Продолжился день соревнованиями по кёрлингу, где первое место досталось пермякам. Представители «ПМУ» также выиграли соревнования по дартсу. В шахматах лучшими стали спортсмены команды «КЧХК». Также в день открытия прошли отборочные игры баскетбольного турнира.

3 марта состоялись лыжные гонки, а также продолжились соревнования по баскетболу. Третий день запомнился зрелищной лыжной эстафетой и финальными баскетбольными играми. В этих дисциплинах лучшими стали пермяки. Завершился спортивный корпоративный праздник награждением победителей и призёров памятными кубками и медалями. В итоговом зачёте спартакиады победила команда «ПМУ», второе место — у спортсменов филиала «Азот», бронза досталась команде «КЧХК».

Светлана Чекалова, директор по персоналу АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Мы проводим спартакиады «УРАЛХИМа» попеременно: по нечётным годам, начиная с 2013 года, — летнюю, по чётным — зимнюю. Мы молодая, развивающаяся компания, спорт для нас крайне важен. Спортсмены с удовольствием приезжают, чтобы почувствовать свою причастность к общему делу и принадлежность к сообществу единомышленников и коллег. Вторая зимняя спартакиада «УРАЛХИМа» традиционно проходила в центре зимних видов спорта холдинга — в Перми. Свои команды впервые представили «Воскресенские минеральные удобрения», а также ТД «УРАЛХИМ» и Riga fertilizer terminal. Из новых видов спорта были проведены соревнования по кёрлингу. В итоге у каждого своя победа — у кого-то первые места, а у кого-то свой лучший результат. Очень важно, как в работе, так и в спорте, показывать лучшее, на что способен.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— Благодарю всех спортсменов подразделений холдинга «УРАЛХИМ», которые подготовились к спартакиаде, нашли время приехать в Пермь, выступили и показали отличные спортивные результаты! Программа мероприятия была очень насыщенной. За эти три дня участники команд не только посоревновались и сравнили уровни подготовки в разных дисциплинах, но и сплотились как одна большая команда компании «УРАЛХИМ»!

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»