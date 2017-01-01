Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали органы управления ЖСК

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Вчера, 6 марта, в КДЦ собрание дольщиков Первого пермского микрорайона утвердило Устав ЖСК, состав правления из пяти человек и сформировало ревизионную комиссию для внутреннего аудита кооператива. Председателем ЖСК общим решением была выбрана Наталья Трушникова.

Устав в утвержденной редакции позволит ЖСК получить поддержку, предусмотренную постановлением правительства Пермского края от 5 июля 2017 года «О мерах по завершению строительства многоквартирных домов, по которым застройщиком не исполнены обязательства».

Кроме того, собрание поддержало решение, что ПАИЖК окажет юридическую помощь в государственной регистрации жилищно-строительного кооператива. «В свою очередь, краевой Минстрой готов оказать ЖСК правовое и бухгалтерское сопровождение, обеспечить оформление земельных участков, необходимых для достройки домов», - сообщают в ведомстве.

Напомним, решение о создание ЖСК дольщики Первого пермского микрорайона приняли 30 января.