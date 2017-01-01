Дмитрий Рогозин: «Предприятия ОПК должны завоевать внутренний рынок» В Перми прошла конференция по выпуску продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера, 6 марта, Пермь посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В частности, федеральный чиновник принял участие в конференции по диверсификации производства.

По словам Дмитрия Рогозина, российские предприятия «оборонки» должны параллельно выпускать и гражданскую продукцию, чтобы напитать ей хотя бы внутренний рынок.

«Дело не в том, что будет сокращаться гособоронзаказ. Вопрос в том, почему мы не можем делать высокотехнологичную гражданскую продукцию? У нас же вся бытовая техника импортная. Почему тогда у нас все двери нараспашку? Мы до сих пор даже свой внутренний рынок не завоевали. Мы должны защищать его от засилья иностранной продукции. Но защитить, не просто грубо опустив занавес, а начав выпускать высокотехнологичную конкурентную продукцию. Понятно, что это другой мир с точки зрения ценообразования, правил игры. Но нам нужно этому учиться. В противном случае оборонка стоит на одной ноге, а это крайне неустойчивое положение».

При этом заместитель председателя правительства Российской Федерации отметил, что предприятиям следует создавать новые технологии, а не повторять чужую продукцию, как делают сейчас в Китае.

Дмитрий Рогозин пояснил, что пока Россия делает только первые шаги в направлении диверсификации. В качестве приоритетных направлений для предприятий ОПК рассматриваются авиация, судостроение, медицина, телекоммуникация, космос, робототехника и топливно-энергетический комплекс. В частности, в гражданской авиации, по его словам, нужно использовать современные разработки пермских авиастроителей (мощнейших двигателей ПД-14). Пермские предприятия, входящие в госкорпорацию «Роскосмос», могут получить мощный импульс развития в производстве медицинского оборудования и космической энергетике.