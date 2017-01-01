Дмитрий Рогозин посетил НПО «Искра» Вице-премьеру продемонстрировали образцы гражданской продукции, производимой предприятиями ОПК

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В рамках визита в Пермь вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил НПО «Искра». На площадке предприятия была организована выставка гражданской продукции, производимой предприятиями Пермского края. Многие из них изначально были ориентированы на производство оборонной продукции. Свои стенды представили ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Морион», АО «Соликамский завод Урал», АО «Краснокамский завод металлических сеток», АО «НИИ ПМ».

Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства РФ:

— Основные пермские предприятия имеют свою визитную карточку. В первую очередь, это двигателестроение — как ракетное, так и авиационное. В последние годы, благодаря президенту РФ, были открыты новые проекты — ПД-14, ПД-35. Это двигатели, которые позволят сделать нашу авиацию экономичной, «пересадить» самолеты с четырёх двигателей на два, при этом мощность будет та же самая, а экономика гораздо более интересной. Сейчас стоит другая задача — поднять российский космос. И, конечно, Пермский край в этом плане очень интересен и привлекателен. Тем, что здесь есть своя научная школа, сильные вузы, планируется расширение производства Роскосмоса по двигателестроению. С этим связаны серьёзные перспективы.

По словам Дмитрия Рогозина, в Перми он увидел много интересных наработок. «Эта выставка показывает, что часть предприятий без окрика, команды или административного нажима сама начинает ориентироваться на гражданский рынок. Это то, что нам нужно», — заявляет вице-премьер.

Дмитрий Рогозин:

— Если взять крупнейшие западные компании — корпорации Boeing, Lockheed Martin, и другие, можно сказать, что они твёрдо стоят на двух ногах. Наши же в основном уповают на серьёзный госзаказ. Гособоронзаказ и порядок, который установлен в промышленном комплексе, позволил за короткий период из тяжёлых, депрессивных предприятий сделать отборные производства, которые являются локомотивами России. Теперь их задача — наладить выпуск гражданской продукции. Если мы это сделаем, тогда мы «в дамках», мы молодцы.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в последние годы на федеральном уровне создан целый спектр инструментов поддержки предприятий, в том числе, стимулирующих диверсификацию.«Это и Фонд развития промышленности, и механизм специнвестконтрактов, и просто очень взвешенная, грамотная внешнеторговая политика соотношения импортных пошлин, поддержки экспорта и так далее. Сейчас очень важно помочь предприятиям сориентироваться в этом многообразии, найти те инструменты, которые им важны и выстроить кооперационные связи. Поэтому то мероприятие, которое сегодня прошло, для пермских предприятий является крайне важным. Сюда приехали представители ключевых организаций, ведущих эту политику на федеральном уровне. В рамках неформального общения они ответили на вопросы. Из каждого подобного мероприятия вырастает пять-десять контактов, которые затем превращаются в проекты», — отмечает Максим Решетников.

Дмитрий Рогозин признался, что «практически невозможно принимать какие-либо правила игры, находясь в «тиши кабинета».

Дмитрий Рогозин:

— В Москве можно придумать любые нормативные акты, но в жизни они работать не будут. Их надо перепроверить на конкретных предприятиях. В этом и есть смысл сегодняшней конференции. Послушав, как работают эти правила в реальном производстве, мы, конечно, их корректируем. В этом и есть смысл мудрых решений, которые должны приниматься правительством и губернатором. В том, что все эти решения должны пройти через испытание реальной жизнью. В противном случае мы превратимся в тех экономистов-теоретиков, на которых погорела Россия в 90-е годы.