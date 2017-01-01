Пермская «Губерния» признана лучшим домом народного творчества

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Пермский дом народного творчества «Губерния» завоевал первое место в номинации «Инновационные проекты в сфере культуры» всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества 2017 года».

Конкурс был организован Государственным российским домом народного творчества имени В.Д. Поленова и проводился по трём номинациям: «Сохранение и развитие жанров любительского художественного творчества, нематериального культурного наследия», «Учебно-методическая и информационная деятельность» и «Инновационные проекты в культурно-досуговой сфере».

Экспертная комиссия оценивала качество всероссийских и межрегиональных мероприятий, проводимых учреждением, результаты работы творческих коллективов региона, активность и периодичность участия специалистов-методистов, руководителей и педагогов в учебных мероприятиях, организуемых Государственным российским домом народного творчества.

Церемония награждения победителей состоялась в рамках работы IV Всероссийского конгресса фольклористов, который проходил в Туле 1-5 марта.