Премьер-лига выступит посредником между «Амкаром» и пермскими властями

Беспокойство президента РФПЛ Сергея Прядкина вызывает состояние газона на стадионе «Звезда»

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Сергей Прядкин
Сергей Прядкин, фото пресс-службы РФПЛ

Российская футбольная премьер-лига окажет содействие пермскому ФК «Амкар» при замене газона на домашнем стадионе «Звезда», сообщает ТАСС со ссылкой на президента лиги Сергея Прядкина. «Полю в Перми пять лет, принято решение о замене газона — это как резина на автомобиле. Еще прошлым летом мы рекомендовали использовать [резиновую] крошку в большем объеме, но руководство не выполнило эти рекомендации. Мы окажем клубу содействие в замене газона», — сообщил Сергей Прядкин. Вместе с тем президент РФПЛ выступил с критикой руководства «Амкара»: «Нужно думать не только о составе, но и о подготовке стадиона», — цитирует издание господина Прядкина.

Речь не идёт о финансовой помощи, пояснил в разговоре с «Новым компаньоном» пресс-секретарь РФПЛ Сергей Алексеев. По его словам, Сергей Прядкин говорил о «моральном содействии», а именно о помощи в переговорах с властями. «Естественно, у Сергея Прядкина есть возможность встречаться и с министрами спорта, и с вице-премьерами, и с руководителями регионов, что он регулярно и делает. «Амкар» — это клуб премьер-лиги, и для нас важно, на каком поле он играет. Потому что к вам приезжает «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив»… Не только футболисты «Амкара» по этому газону бегают, но и игроки других пятнадцати клубов — это общий вопрос, он касается и травмоопасности, и зрелищности игры», — сообщил Сергей Алексеев.

Напомним, матч 22-го тура Чемпионата премьер-лиги между «Амкаром» и тульским «Арсеналом», запланированный на 9 марта, был перенесен из Перми в Уфу, так как качество искусственного газона в Перми признали неудовлетворительным. В пермском клубе обещают исправить ситуацию с наступлением сухой «плюсовой» погоды.

Стадион «Звезда» является собственностью города Перми. Ранее стоял вопрос о передаче спортивного объекта в краевую собственность, однако этого не произошло. По словам министра спорта Олега Глызина, на сегодняшний день Пермский край не планирует брать арену себе.

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