Пермским студентам помогут разобраться в финансовых новациях

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

15 марта в Перми на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) состоится форум «Финансы будущего».

В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области современных и будущих финансовых технологий, шэринг-экономики, а также опытные инвесторы в криптовалюты, предприниматели, аналитики и финансовые блогеры.

«Десять лет назад амбициозные люди учили английский язык. Сейчас понимание инструментов стремительно развивающегося финансового мира является неотъемлемым элементом успешного будущего. Так, шэринг-экономика, в качестве принципа ставит не владение чем-либо, например, автомобилем, а доступ к его использованию. Мы приглашаем на форум тех студентов, кто уже сейчас думает о собственном достатке после окончания вуза, а также всех заинтересованных пермяков», — отмечают организаторы мероприятия.

Участникам форума помогут разобраться в финансовых новациях и объяснят, стоит ли покупать криптовалюту, как заработать на первый ипотечный взнос или оплату учёбы, как поведение в соцсетях влияет на уровень зарплаты, объясняют в пресс-службе администрации главы региона.

Также в рамках мероприятия команды пермских вузов пройдут квест: участники окажутся в городе будущего, где царят совершенно новые финансовые правила, непохожие на привычные нам. Победит команда, которой удастся быстрее других интегрироваться в новые финансовые условия, качественно и быстро выполнить задания.

Отметим также, что форум организован Министерством финансов Прикамья и экономическим факультетом ПГНИУ и пройдёт в рамках государственной программы повышения финансовой грамотности населения Пермского края.

Регистрация открыта и проходит на сайте forumff.ru. Вся информация доступна в телеграм-канале и группе «Вконтакте».