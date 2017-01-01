В день выборов в Перми выступит ВИА «Лейся, песня» Годовщину присоединения Крыма отметят концертом ветеранов советской эстрады

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фото ВИА «Лейся, песня»

18 марта на площади перед Театром-Театром пройдёт большой концерт, посвящённый четвёртой годовщине присоединения Крыма к России, его хедлайнером станет ВИА «Лейся песня», сообщили «Новому компаньону» в администрации Перми. Музыканты начнут своё выступление в 14.00.

Вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» был создан в 1974 году на базе Кемеровской филармонии. В советское время ВИА считался одним из ведущих музыкальных коллективов страны, его руководителями в разные годы были Валерий Селезнёв, Михаил Шуфутинский и Виталий Кретюк. Шлягерами ансамбля стали песни «Обручальное кольцо», «Родная земля», «Где же ты была», «Качается вагон», «Вот увидишь», «Прощай», «Песенка про сапожника», «Кто тебе сказал», «Наше лето», «Конопатая девчонка» и другие.

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018. Изначально голосование планировалось провести неделей раньше, но в федеральное законодательство были внесены изменения, предусматривающие перенос даты плебисцита на день, когда в России отмечается годовщина присоединения Крыма.