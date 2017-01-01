Пермяки смогут принять участие во всероссийской контрольной по математике

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Фото: Константин Долгановский

24 марта в Перми пройдёт контрольная по математике «Что и требовалось доказать». Работа будет состоять из десяти задач, основанных на общей эрудиции и базовых знаниях школьного курса, поэтому решить контрольную могут все желающие.

В краевой столице площадкой для проведения контрольной станет Пермский государственный научный исследовательский университет. Чтобы написать работу в аудитории, нужно заранее зарегистрироваться . В пермском вузе контрольная продлится с 14.00 до 15.00, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Кроме того, одновременно задания опубликуют в интернете — приступить к ним можно будет в любое удобное время, на поиски решений также будет дан час.

«Сейчас математика применяется не только в инженерной деятельности, экономике и естественных науках, но и интенсивно интегрируется в гуманитарные и общественные науки, в медицину и образование. Математические модели позволяют лучше понимать многие процессы в социально-гуманитарной сфере. Более того, математика уже давно переросла статус науки для избранных и влилась в повседневную жизнь — это хорошо демонстрирует контрольная «Что и требовалось доказать», — комментирует декан механико-математического факультета ПГНИУ Андрей Кузнецов.

Отметим, в 2018 году контрольную написали более 20 тыс. человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. В Перми было 226 участников — 54 человека решили задачи на пятёрку, 47 человек — на четвёрку, а 59 — на тройку. Чтобы подготовиться к контрольной в 2018 году, можно потренироваться: на сайте проекта опубликованы тестовая версия работы и задачи прошлых лет.







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