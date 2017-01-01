Пермские общественники победили во всероссийском форуме «Наставник»

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Руководитель пермской региональной общественной организации «ПравДА вместе» Ирина Чернова стала победителем в секции «Наставничество в социальной сфере» окружного этапа всероссийского форума «Наставник».

Пермские общественники представили на конкурс краевую реабилитационную программу по сопровождению детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел, «На пути героя». Проект реализуется в Прикамье с 2012 года. В его основе — комплексная системная работа общественности и органов внутренних дел, направленная на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, развитие у них навыков ненасильственного общения и поведения, создание условий для изменения их жизненных ценностей и для развития способностей.

Кроме того, по результатам мониторинга, проведённого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы WorldSkills Russia, дипломами были награждены КГАПОУ «Пермский строительный колледж» и КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова». Оба колледжа вошли в список ТОП—100 лучших образовательных организаций WorldSkills Russia. В десятку лидеров также попал «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна», сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.



Отметим, что первый форум «Наставник-2018» состоялся 13-15 февраля в Москве. В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» проходят в семи федеральных округах. Цель мероприятий — формирование культуры наставничества в обществе по различным направлениям деятельности. В работе форума по Приволжскому федеральному округу приняли участие около 300 общественников из разных регионов ПФО.





