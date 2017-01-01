Интенсивность избирательной кампании в Прикамье оценили как среднюю

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В преддверии выборов президента Фонд «Петербургская политика» провёл мониторинг интенсивности избирательной кампании в регионах России. Пермский край вошёл в число регионов со средним уровнем интенсивности избирательной кампании.

По десятибалльной шкале регион оценили в семь баллов — результат стал суммой двух ключевых показателей. По уровню агитации за Владимира Путина и повышению явки избирателей Пермский край набрал три балла. Атмосфера конкурентности избирательной кампании в Пермском крае оценена в четыре балла. Из событий, повлиявших на второй показатель, называют заявления Владимира Жириновского о причинах нападения на учеников в Перми, обращение обманутых дольщиков к Павлу Грудинину, визит Григория Явлинского и др. Мониторинг основан на публикациях в информационно-аналитической базе «Медиалогия». В нем не учитывались события, проведенные во всех регионах (сбор подписей за кандидатов, конкурс «День выборов» и другое).

Добавим, также на минувшей неделе Фонд «Петербургская политика» поместил губернатора Пермского края Максима Решетникова на третье место в рейтинге губернаторских повесток. Поводом для этого стала поставленная главой Прикамья задача – в этом году в регионе должна быть активизирована работа по раннему выявлению онкологических заболеваний, это приоритет для краевого здравоохранения.