«СтройПанельКомплект» предлагает различные программы покупки жилья

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Компания «СтройПанельКомплект» предлагает своим покупателям не только множество вариантов жилых комплексов и планировок, но и разнообразие программ покупки.

«Купить легко» — это финансовая программа лёгкой покупки жилья от застройщика «СтройПанельКомплект». Компания предлагает своим клиентам различные финансовые решения и подбор комфортного ежемесячного платежа.

Например, можно воспользоваться «Умной ипотекой» от застройщика, со ставкой от 1% до 5,9% годовых, или беспроцентной рассрочкой платежа, с минимальным взносом от 30%. Кроме того, компания оказывает своим клиентам помощь в реализации вторичного жилья и работает с ипотеками от ведущих банков РФ, в том числе от 6% с господдержкой.

«Новоселье со «СтройПанельКомплект» вы можете отметить уже в этом году. Совсем скоро сдача дома, где ещё есть в продаже квартиры. Воспользуйтесь одним из наших предложений и приобретите квартиру мечты!», — предлагает застройщик.

Познакомиться с квартирами от «СтройПанельКомплект» можно на экскурсиях компании, которые проходят регулярно. Запись на экскурсии по телефону: 217-93-03. Отдел продаж находится по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б. Проектные декларации — на сайте www.spk.perm.ru.

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