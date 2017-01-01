«Сибур-Химпром» заявил о своей готовности к кооперации с пермскими производителями

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Как сообщил генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Константин Югов, 20 февраля компания «СИБУР», включающая в себя 25 промышленных предприятий, провела на базе краевого минпромторга совещание с пермскими производителями.

На встрече присутствовали представители 29 компаний малого и среднего бизнеса, представляющих различные отрасли: от сырьевой промышленности до IT-сферы.

Константин Югов, генеральный директор АО «Сибур-Химпром»:

— Главной задачей совещания было обсудить вопросы промкооперации. Главный барьер сегодня — коммуникационный. Мы все находимся в одном регионе, но иногда бывает сложно узнавать о новинках, которые производят соседние предприятия, об их достижениях. И очень важно, что есть площадка, на которой можно обмениваться такой информацией. Могу привести пример с компанией «Алексий». Эта организация неожиданно для нас даже стала победителем в конкурсе на проектирование, изготовление и поставку сложного технологического оборудования — технологической печи на наш новый проект. Мы изначально раскрыли рамки, предусмотрели доступ для российских производителей по проектированию и изготовлению оборудования. Сделать это было непросто, но благодаря этому мы получили предложения от пермяков, которые экономически очень эффективны для нас.

По словам топ-менеджера, хороший опыт кооперации «Сибур-Химпром» получил с компанией «Сорбент», совместно с которой была построена система очистки воды. «С пермскими предприятиями авиационного двигателестроения у нас есть серьёзный проект по строительству газотурбинных электростанций. Мы ставим задачу расширять границы, знакомить наших пермских производителей и официальных партнёров со всей компанией, которая насчитывает 25 предприятий», — добавил Константин Югов.