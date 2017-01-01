Торговые точки в Пермском крае приведут к единообразию Минстрой Прикамья объявил конкурс на эскизы типовых киосков и павильонов

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Фото: Константин Долгановский

Министерство строительства Пермского края объявило конкурс на разработку требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов и типовых архитектурных решений.

Участники конкурса должны предложить варианты внешнего вида киосков и павильонов для центра Перми, для других архитектурно или общественно значимых мест города, а также для остальных территорий региона. При этом все проекты должны хорошо вписываться в историческую и современную архитектуру и иметь несколько цветовых решений.

Заявки принимаются до 6 апреля. Итоги планируют подвести до 11 апреля. В конкурсную комиссию войдут заместитель председателя правительства — глава минпромторга Алексей Чибисов, заместитель министра строительства Константин Захаров, первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев, главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин и доцент кафедры «Архитектура и урбанистика» ПНИПУ, руководитель архитектурно-планировочного бюро MLA+ Андрей Головин.

Как сообщается в положении о проведении конкурса, проекты будут оцениваться, в том числе, с точки зрения оригинальности, удобства и функциональности торгового объекта, реализуемости строительства и соответствия климатическим условиям. Также конкурсная комиссия будет отмечать во внешнем виде торговых объектов отражение культурно-исторических черт Пермского края.

Победитель конкурса получит 100 тыс. руб., участник, занявший второе место, — 65 тыс. руб. Награда за третье место составит 35 тыс. руб.