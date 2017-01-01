Пермские промышленники обсудили новые формы взаимодействия Состоялся совет директоров промышленных предприятий Пермского края

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5 марта в администрации губернатора Пермского края состоялась встреча руководителей ведущих предприятий региона. Промышленники обсудили основные тренды развития реального сектора в 2018 году и конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать потенциал существующих инструментов поддержки промышленности — специнвестконтрактов, кластерной модели, индустриальных парков.

Курс на цифровизацию

Губернатор Прикамья Максим Решетников отчитался по итогам 2017 года, отметив, что индекс промпроизводства вырос за год на 4,4%.

Максим Решетников:

— В первые месяцы 2018 года эта динамика продолжается, в отдельные месяцы промышленный рост составит свыше 10 %. Ряд крупных инвестпроектов входит в стадию завершения, но объём инвестиций не снизился, сохранился на уровне 2016 года, что говорит о том, что проекты у нас не только заканчиваются, но и одновременно с этим начинаются.

На сегодняшний момент у нас реализуются 19 крупных промышленных проектов с общим объёмом вложений 331 млрд руб. На них будет создано более 5 тыс. рабочих мест.

Объём отгруженных товаров — тоже важный индикатор. У нас рост по отгрузке в стоимостном выражении составил 17%, по железнодорожным перевозкам — 8,3%, по объёмам производства электроэнергии — 13%.

Чтобы закрепить эти тенденции, мы активно работаем над привлечением средств с федерального уровня. Только по линии Минпрома в 2017 году мы привлекли почти 1 млрд руб. для 21 предприятия в различные проекты.

По словам губернатора, в крае созданы композитный кластер и кластер сельхозмашиностроения. Ещё две заявки находятся в Минпромторге РФ на финальной стадии утверждения (по оптико-волоконному и фармацевтическому кластерам).

Максим Решетников:

— Еще одно из важных направлений работы: мы разрабатываем карты взаимодействия с крупными холдингами, аналогичные той, которая существует с «Газпромом». На очереди ЛУКОЙЛ, будем прорабатывать вопросы с РЖД, «Уралкалием», « Еврохимом». Будем помогать вам получить доступ к заказам этих компаний. В ближайшее Минэкономики с Минфином должны достигнуть договорённостей о расширении идеологии создания индустриальных парков. НДС, который будет уплачен с созданных производств, можно вернуть в субъект федерации для финансирования и создания инфраструктуры технопарков. Сейчас обсуждается вопрос о расширении перечня видов инфраструктуры, которую можно будет субсидировать. Если всё получится, может получиться очень хорошая схема как для гринфилда, так и для браунфилда.

Максим Решетников предложил также поставить во главу угла задачу по цифровизации промышленности и сделать это направление одной из основных тем Инженерного форума, который будет проходить в крае в апреле. По словам губернатора, многие предприятия поддерживают тему цифровизации. Так, с руководством корпорации «Вертолёты России» достигнуто соглашение о том, что в Перми будет создан «ряд цифрокомпетенций по их тематике».

«Проникнуть на новые рынки»

Вице-премьер правительства Пермского края, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов отметил, что «2017 год стал годом преодоления тех историй, которые начались в конце 2014 года, когда у нас было достаточно серьёзное проседание по промышленности».

Алексей Чибисов:

— Рост, который мы показываем в 2017 году, — это не только рост наших традиционных отраслей, близких к сырьевому сектору. Серьёзный рывок произошел по машиностроению. В том числе за счёт того, что наши предприятия, входящие в ВПК, обеспечили стабильное исполнение гособоронзаказа и выполнение федеральных целевых программ. На 2018 год объём госзаказа не снижается. Хочется отметить, что по предприятиям картина очень неравномерная. И та задача, которую нам ставит губернатор, — совместно с предприятиями добиться максимальной загрузки предприятий ОПК невоенной тематикой. С тем, чтобы заводы работали максимально стабильно, проникая на те рынки, которые ранее не были освоены.

«Законодательство будет меняться»

По словам Алексея Чибисова, в 2018-2019 году федеральное законодательство будет меняться, и Пермскому краю придётся приводить нормативно-правовые акты в соответствие с федеральными. «Здесь очень важно участие представителей промышленности, чтобы изменения, которые будут происходить, были синхронизированы с самими промышленниками. Чтобы переход на новые правила для инвесторов был безболезненным», — отмечает министр.

Вице-премьер заявил также, что в крае совместно с депутатами Законодательного собрания было разработано и принято законодательство для управляющих компаний и резидентов индустриальных и технопарков. «Мы готовы в максимально сжатые сроки обсудить приоритетные направления и в рамках пилотных проектов организовать первые индустриальные и технопарки», — заявил министр.

«Второй эшелон обладает хорошими наработками»

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов предложил рассмотреть тему кластерного развития на отдельном заседании: «У нас в Пермском крае возникло достаточно много предприятий с численностью 200-500 человек, оборотом от 200 млн до 1 млрд руб, которые развились и получили компетенции за счёт того, что уже практически работают в этом кластере. Они могут продвигаться, технологически расти, но где-то им нужна включённость в ту или иную федеральную программу, где-то — попадание в программу закупок одной из ведущих компаний региона. Предприятия второго эшелона обладают хорошими наработками и вполне могут участвовать в продвижении региона».

Генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, в свою очередь, попросил губернатора выделить в регионе площади под выставочную деятельность, отметив, что почти все выставки из края переместились в Екатеринбург. Глава «ПНППК» предложил также пролоббировать изменения в постановление № 41 о промышленных кластерах, изменив порядок определения коэффициента кооперации. «Коэффициент считается средний по палате, есть предложение сделать коэффициент кооперации по отдельным проектам, и в зависимости от этого определять финансирование», — заявил Андреев.

Кроме того, глава «ПНППК» предложил на законодательном уровне рассмотреть вопрос о том, чтобы кластеры, наряду с технопарками, вошли в закон Пермского края о поддержке технопарков в сфере высоких технологий.





