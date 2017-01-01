Закамский суд заблокировал десять сайтов-анонимайзеров Сервисы, позволяющие пользователям скрывать реальные ip-адреса, были выявлены районной прокуратурой

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Фото с официального сайта Кировского районного суда Перми

Прокуратура Кировского района в ходе проверки выявила в интернете десять сайтов-анонимайзеров. В надзорном органе сочли, что эти сервисы делают возможным доступ к интернет-ресурсам, содержащим пропаганду наркотиков. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании информации на сайтах запрещенной к распространению в РФ. Кировский районный суд Перми удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство заблокировало запрещенные ip-адреса, сообщают в краевой прокуратуре.

Напомним, закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в России информации вступил в силу с 1 ноября 2017 года. Список запрещенных ресурсов ведёт Роскомнадзор.