«Зенит» требует переигровки матча с «Амкаром» Петербуржцы настаивают на отмене результата субботней игры

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Фото: ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Зенит» подал в протест в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС и требует на переигровки матча 21-го тура Чемпионата РФПЛ с пермским «Амкаром». Эту информацию изданию «Спорт День за Днём» подтвердил председатель КДК Артур Григорьянц. По его словам, протест внесён в соответствии со ст. 125 дисциплинарного кодекса РФС, его рассмотрение назначено на завтра.

Напомним, матч 21-го тура Чемпионата РФПЛ состоялся в Санкт-Петербурге на «Зенит-Арене» 3 марта и закончился нулевой ничьёй. По данным издания, поводом для протеста со стороны «Зенита» стал эпизод, когда в конце добавленного времени арбитр Владимир Сельдяков показал вторую жёлтую карточку защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву, но не удалил пермского футболиста.

Добавим, что в конце основного времени матча главный судья Владимир Сельдяков дал футболистам сигнал уходить с поля из-за того, что во вратаря «Амкара» Артура Нигматуллина с фанатского сектора хозяев летели различные предметы, в том числе зажжённый файер. Если бы арбитр завершил таким образом матч, «Зениту» засчитали бы техническое поражение 0:3. Но он неожиданно изменил своё решение и дал свисток о продолжении игры.

После матча публичные критические высказывания в адрес футболистов «Зенита» позволил себе экс-капитан «Амкара» Алексей Попов. Затем футбольный клуб «Амкар» официально извинился перед самым богатым клубом РФПЛ за высказывания своего бывшего игрока. Извинения вызвали протест пермских болельщиков, которые потребовали объяснений от руководства клуба.

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