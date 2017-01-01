Директор «Пермэнерго» избавился от приставки «и.о.»

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Совет директоров ОАО «МРСК Урала» утвердил Вадима Локтина в качестве руководителя филиала «Пермэнерго».

Как сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала», Вадим Локтин начал свою карьеру в электроэнергетике в 1994 году в Чусовских электрических сетях «Пермэнерго». С 2005 по 2007 год работал заместителем начальника службы электрических сетей, начальником производственно-технического управления, начальником Центра управления сетями «Пермэнерго». С декабря 2007 года по ноябрь 2014 году являлся главным инженером Пермских городских электрических сетей. Потом год проработал в «Челябэнерго» в качестве заместителя директора — главного инженера филиала. В октябре 2015 года вновь вернулся «Пермэнерго» и до ноября 2016 года занимал должность заместителя директора — главного инженера филиала. С декабря 2016 года по ноябрь 2017 года руководил техническим блоком ОАО «МРСК Урала» в должности первого заместителя генерального директора — главного инженера.

Вадим Локтин исполнял обязанности заместителя генерального директора — директора «Пермэнерго» с ноября 2017 года. Таким образом, приказ Совета директоров избавил топ-менеджера без приставки «и.о».